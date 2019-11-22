Новая Kia Optima рассекречена полностью

В Южной Корее начался приём заказов на седан Kia K5 нового поколения, который на глобальном рынке известен под названием Optima. В честь такого важного события марка раскрыла интерьер модели и ее технические характеристики. До нашего рынка автомобиль должен добраться уже в следующем году

Внешность автомобиля уже была давно всем известна, однако салон оставался до последнего не раскрытым. Теперь же можно увидеть, что внутри автомобиля появилась цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, стоящий по соседству 10,25-дюймовый экран мульти¬медийной системы, сенсорный блок климат-контроля, селектор управления «автоматом» в виде шайбы и расширенная фоновая подсветка. Любопытно, что автомобиль получил интересные опции, включая функцию открывания дверей со смартфона по протоколу NFС и функцию дистанционной парковки: Оптиму можно припарковать в узкое место, управляя смартфоном снаружи машины.

Что касается моторов, то в базовой версии на корейском рынке модель получила новый двух-литровый «атмосферник» серии Smart Stream. Он выдаёт 160 л.с. и сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Ещё есть версия с «турбочетвёркой» 1.6 мощностью 180 л.с. (263 Н•м) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Существует и топовая модификация — 195-сильный гибрид с двухлитровым атмосферником, электромотором и шестиступенчатым «автоматом».