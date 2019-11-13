Представлена новая Kia Optima

Седан сильно прибавил в размерах и «убил» Toyota Camry по этому параметру

Компания Kia опубликовала изображения экстерьера модели K5 (в России известной как Optima) нового поколения. Автомобиль действительно подрос: длина новой Kia Optima составила 4905 мм (на 50 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1860 мм (плюс 25 мм), но при этом высота уменьшилась на 20 мм — до 1445 мм. Размер колесной базы вырос на 45 мм — до 2850 мм.

Что касается общего облика, то он является отражением нового дизайнерского языка всей марки Kia. Выражаясь понятным языком – автомобиль вобрал в себя черты большинства моделей концерна. У седана узнаваемая радиаторная решетка «Улыбка тигра», массивные боковые воздухозаборники, а также эффектные задние фонари, объединенные линией стоп-сигнала. К сожалению ни информации о салоне, ни о технической составляющей производитель пока не обнародовал.