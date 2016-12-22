Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2016

Kia опубликовала первый тизер нового поколения Picanto

Kia опубликовала первый тизер нового поколения Picanto
Автор фото: пресс.киа.ру

Пресс-служба южнокорейской компании Kia опубликовала первые тизерные изображения нового поколения модели Picanto.

Как указывается в официальном сообщении компании, официальная презентация новой генерации субкомактного хэтча состоится в течение I-ого квартала будущего года в Южной Корее. Пока что автопроизводитель не спешит раскрывать технические характеристики своей новинки, однако дизайн автомобиля продемонстрирован во всей своей красе.

Так, судя по опубликованным изображениям, новинка будет выглядеть гораздо более агрессивно. Основные пропорции автомобиля остались прежними, однако в новом поколении фронтальная часть больше не будет выдаваться вперед так сильно, как сейчас, а решетка радиатора и оптика приобрели более острые очертания. В целом прфиль автомобиля стал более динамичным и начал напоминать облик спортивного хэтчбека.

Салон нового Kia Picanto выполнен в стиле последнего поколения европейской модификации бестселлера компании – Kia Rio. В частности, от него был унаследован модуль управления системой климат-контроля, а также «нависающий» над всей передней панелью плашет информационно-развлекательного комплекса.

Как уже было сказано, премьера новой генерации Kia Picanto для родного авторынка состоится в начале следующего года. Однако, когда и на каких еще рынках будет представлена новинка, пока не сообщается. Как полагают некоторые эксперты, новый Picanto имеет все шансы стать одним из экспонатов на стенде компании на мартовском автосалоне в Женеве.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Car Times, Cars.ru, Колеса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Picanto 2015

Обновленный Kia Picanto уже в продаже

13 мая 2015
Kia Picanto 2015

Новое поколение Kia Picanto появится на российском рынке уже в этом году

24 апреля 2015
Kia Picanto

Обновленный ситикар Kia Picanto дебютирует в Женеве

04 февраля 2015
KIA Picanto

KIA разработала двухтопливный мотор для Picanto

20 августа 2013

Сборка Kia Picanto началась в Казахстане

10 мая 2012

Kia Picanto появится в России в конце месяца

19 октября 2011

 Новости KIA Picanto

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5