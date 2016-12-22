Пресс-служба южнокорейской компании Kia опубликовала первые тизерные изображения нового поколения модели Picanto.

Как указывается в официальном сообщении компании, официальная презентация новой генерации субкомактного хэтча состоится в течение I-ого квартала будущего года в Южной Корее. Пока что автопроизводитель не спешит раскрывать технические характеристики своей новинки, однако дизайн автомобиля продемонстрирован во всей своей красе.

Так, судя по опубликованным изображениям, новинка будет выглядеть гораздо более агрессивно. Основные пропорции автомобиля остались прежними, однако в новом поколении фронтальная часть больше не будет выдаваться вперед так сильно, как сейчас, а решетка радиатора и оптика приобрели более острые очертания. В целом прфиль автомобиля стал более динамичным и начал напоминать облик спортивного хэтчбека.

Салон нового Kia Picanto выполнен в стиле последнего поколения европейской модификации бестселлера компании – Kia Rio. В частности, от него был унаследован модуль управления системой климат-контроля, а также «нависающий» над всей передней панелью плашет информационно-развлекательного комплекса.

Как уже было сказано, премьера новой генерации Kia Picanto для родного авторынка состоится в начале следующего года. Однако, когда и на каких еще рынках будет представлена новинка, пока не сообщается. Как полагают некоторые эксперты, новый Picanto имеет все шансы стать одним из экспонатов на стенде компании на мартовском автосалоне в Женеве.