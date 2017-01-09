Пресс-служба южнокорейской компании Kia опубликовала первые изображения нового поколения хэтчбека Picanto.

За три месяца до официальной презентации в рамках Международного автосалона в Женеве южнокорейский автопроизводитель продемонстрировал облик третьего поколение хэтчбека Picanto. Сделано это было в начале января, сразу после новогодних праздников – все новые версии этой модели ранее выходили в свет в тот же период.

После смены поколения автомобиль сохранил прежние габаритные размеры – 3 595 мм в длину, 1 595 мм в ширину и 1 485 мм в высоту – однако колесная база, в сравнении с таковой у предшественника, выросла на 15 мм и составила 2 400 мм. При этом, благодаря стараниям южнокорейских инженеров, снаряженную массу автомобиля удалось сократить на 30 кг, а доля высокопрочных сталей в конструкции кузова была увеличена в два раза – до 44%.

На родном авторынке, где хэтчбек более известен под именем Kia Morning, моторная гамма автомобиля будет представлена переработанным литровым атмосферным двигателем с отдачей 76 л.с. из семейства Kappa. В зависимости от комплектации, он будет поставляться в комплекте со старыми «коробками» - пятиступенчатой механической, либо четырехступенчатой автоматической. Ожидается, что в будущем линейка силовых агрегатов хэтча пополнится 1,2-литровым двигателем и литровым турбированным T-GDI с тремя цилиндрами.

В список технического оснащения новинки вошли: комплект из семи подушек безопасности, система обогрева для рулевого колеса, система климат-контроля, парктроник, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, а также кресла с отделкой из кожи. Кроме того, в новом поколении появилась система автоматического торможения, улучшенная система динамической стабилизации, а мультимедийная система получила интрефейс Apple CarPlay.

Как уже было сказано, официальная презентация европейской версии Picanto состоится в марте текущего года. У себя на родине третье поколение хэтчбека Morning будет представлено еще раньше – уже в следующий вторник, 17-ого января.

О появлении автомобиля на российском рынке пока ничего неизвестно, однако уже сейчас с высокой долей уверенности можно утверждать, что в наших краях автомобиль появится чуть позже, чем в Европе.