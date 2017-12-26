Компания Kia подтвердила свое участие в Московском международном автосалоне 2018 года, который традиционно проходит в конце августа, заодно рассказав о нескольких новинках, которые выведет на наш рынок в следующем году.

О некоторых из них мы знаем уже практически все подробности: в первом квартале следующего года у нас стартуют продажи флагманской модели компании, фастэка Stinger и обновленного кроссовера Sorento Prime (то есть рестайлинговой версии третьего поколения Sorento). Накануне стало известно, что корейцы привезут в Россию и субкомпактный Kia Picanto X-Line.

Эта модификация была показана осенью на международном автосалоне во Франкфурте. Внешне от «обычного» Picanto версия X-Line отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом (до 156 мм) и защитным обвесом из неокрашенного пластика. Под бамперами разместились хромированные накладки, стилизованные под защиту нижней части кузова и моторного отсека. Интерьер полностью идентичен обычному Picnato с той лишь, оглядкой, что версия X-Line доступна лишь для топовой комлпектации.

На европейском рынке Kia Picanto X-Line предлагается исключительно с литровым 3-цилиндровым турбодвигателем мощностью 100 л.с. Однако у нас, скорее всего, субкомпакт будет оснащаться 1,2-литровым «атмосферником» мощностью 84 л.с. и автоматической коробкой передач.

Напомним, что в январе у нас стартовали продажи приподнятного хэтчбека Kia Rio X-Line.

