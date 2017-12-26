Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2017

Kia привезет в Россию Picanto X-Line

Kia привезет в Россию Picanto X-Line
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia подтвердила свое участие в Московском международном автосалоне 2018 года, который традиционно проходит в конце августа, заодно рассказав о нескольких новинках, которые выведет на наш рынок в следующем году.

О некоторых из них мы знаем уже практически все подробности: в первом квартале следующего года у нас стартуют продажи флагманской модели компании, фастэка Stinger и обновленного кроссовера Sorento Prime (то есть рестайлинговой версии третьего поколения Sorento). Накануне стало известно, что корейцы привезут в Россию и субкомпактный Kia Picanto X-Line.

Эта модификация была показана осенью на международном автосалоне во Франкфурте. Внешне от «обычного» Picanto версия X-Line отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом (до 156 мм) и защитным обвесом из неокрашенного пластика. Под бамперами разместились хромированные накладки, стилизованные под защиту нижней части кузова и моторного отсека. Интерьер полностью идентичен обычному Picnato с той лишь, оглядкой, что версия X-Line доступна лишь для топовой комлпектации.

На европейском рынке Kia Picanto X-Line предлагается исключительно с литровым 3-цилиндровым турбодвигателем мощностью 100 л.с. Однако у нас, скорее всего, субкомпакт будет оснащаться 1,2-литровым «атмосферником» мощностью 84 л.с. и автоматической коробкой передач.

Напомним, что в январе у нас стартовали продажи приподнятного хэтчбека Kia Rio X-Line.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Kia

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Picanto

Kia Picanto притворился кроссовером

05 сентября 2017
Kia Picanto GT-Line 2017

Kia Picanto будет предлагаться в России в пяти комплектациях

23 мая 2017
Kia Picanto GT-Line 2017

В России начали собирать Kia Picanto

11 мая 2017
Kia Picanto GT-Line 2017

Kia Picanto появится в России летом

14 апреля 2017
Kia Picanto GT-Line 2017

Автосалон в Женеве: новый KIA Picanto

09 марта 2017

Kia показала третье поколение хэтчбека Picanto

09 января 2017

 Новости KIA Picanto

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком
Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 0 7