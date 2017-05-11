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11 май 2017

В России начали собирать Kia Picanto

В России начали собирать Kia Picanto
Автор фото: фирма-производитель

Калининградский «Автотор» приступил к сборке субкомпактных хэтчбеков Kia Picanto для российского рынка. Сборка осуществляется крупоузловым способом (без сварки и окраски) из машинокомплектов, которые поступают с европейского завода Hyundai-Kia

По словам представителей Kia локализация производства позволит обеспечить большую гибкость в исполнении заказов.

Длина нового поколения Kia Picanto по сравнению с предшественником не увеличилась (3595 мм). но за счет увеличения колесной базы до 2400 мм визуально автомобиль представляется крупнее. Новое поколение Kia Picanto на нашем рынке будет представлено с бензиновыми двигателями объемом 1 л  (67 л.с.) и 1,2 л (84 л.с.). Первый будет доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более популярный в России 1,2-литровый двигатель будет предложен только с 4-ступенчатым «автоматом».

Цветовая гамма кузова расширена до 11 вариантов. В частности, будет предложено 6 новых цветов: Lime Light (зеленый), Shiny Red (ярко-красный), Aurora Black (черный), Pop Orange (оранжевый), Sparkling Silver (серебристый) и Celestial Blue (синий).  Новый Picanto имеет еще более широкие, чем прежде, возможности индивидуализации. Также помимо стандартных 14-дюймовых стальных дисков клиенты смогут выбрать один из 3 вариантов рисунка алюминиевых литых дисков размером от 14 до 16 дюймов.

В линейке субкомпакта появилась версия GT-Line, которая отличается красными, серебряными и черными акцентами на решетке радиатора, боковых воздухозаборниках, порогах и на заднем бампере. Этот вариант получил хромированные сдвоенные наконечники выхлопной трубы.

В базовое оснащение входят 6 подушек безопасности, системы стабилизации, помощи при трогании на подъеме HAC и контроля давления в шинах TPMS.

Продажи Kia Picanto на российском рынке стартуют в июне этого года.

Теперь весь модельный ряд Kia, представленный на нашем рынке, собирается в России. Седаны и хэтчбеки Kia Rio производят по полному циклу на заводе в Санкт-Петербурге, остальные модели собирает «Автотор», причем Kia Cerato и Sorento собираются по мелкоузловой схеме (со сваркой и окраской).

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Автотор

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