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8 ноя 2017

Хэтчбек Kia Rio X-Line оказался дороже седана

Хэтчбек Kia Rio X-Line оказался дороже седана
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia рассекретила цены и комплектации на хэтчбек Rio X-Line. Основными конкурентами модели принято считать Lada XRAY и Renault Sandero Stepway, но с клиренсом в 175 мм язык не поворачивается назвать корейскую модель «приподнятым» хэтчбеком.

Двигатели, трансмиссии и комплектации у хэтчбека полностью идентичны седану, но пятидверная версия на 30 тысяч рублей дороже. Стартовой для Rio X-Line стала комплектация Comfort в состав которой входят две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, ассистент старта на подъеме (НАС) система предупреждения об экстренном торможении (ESS), а также система экстренной связи и оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. В данной комплектации хэтчбек имеет 15-дюймовые штампованные колеса, тканевый салон, кондиционер, электростеклоподъемники, водительское сиденье с регулировкой по высоте и аудиосистему с линейным аудиовходом, USB-разъемом и четырьмя динамиками. В версии с 1,4-литровым двигателем (100 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач она стоит 774 900 руб. Комплектация Comfort с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.) стоит 799 900 руб., доплата за «автомат» составит 40 тыс. руб.

Топовая версия Premium стоит 1 024 900 руб. и доступна исключительно с 1,6-литровым двигателем и автоматом. В ней хэтчбек получил 16-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодные фонари, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, кожаный салон, мультимедийную систему AVN 5.0 с навигацией и отображением пробок в режиме реального времени.
 

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При написании новости использовалась информация:
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