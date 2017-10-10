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10 окт 2017

Kia рассекретила кросс-хэтч Rio X-Line

Kia рассекретила кросс-хэтч Rio X-Line
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Kia рассекретило кросс-хэтч Rio X-Line: эту модель начнут собирать в ноябре на заводе в Санкт-Петербурге и она будет продаваться вместо обычного хэчтбека, который со сменой поколений Rio исчез с нашего рынка.

Помимо увеличенного до 170 мм дорожного просвета, хэтчбек получил защитный обвес из неокрашенного пластика с хромированными вставками спереди и сзади, рейлинги на крыше, радиаторную решетку, отделанную хромом и черным глянцем и специально разработанные для этой модели 16-дюймовые колеса.

В зависимости от комплектации машина получит светодиодные дневные ходовые огни и фонари, камеру заднего вида и салон из экокожи. Также модель получила новую версию информационно-развлекательной системы с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и возможность вывода картинки с камеры заднего вида.

Хэтчбек будет оснащаться теми же двигателями, что и седан: 1,4- и 1,6-литрвоыми бензиновыми моторами мощностью 100 и 123 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или «автоматом».

Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.
 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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