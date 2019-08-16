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16 авг 2019

Kia разработает кроссовер на базе Rio

Kia разработает кроссовер на базе Rio
Автор фото: фирма-производитель

Кажется корейский концерн решил снова схлестнуться с немцами, а именно с компанией Volkswagen. В Kia хотят сделать конкурента модели T-Cross, взяв за основу обычный Rio

По неофициальным данным, машина может получить название XRio по аналогии с XCeed. Окончательного решения по проекту еще нет. Однако, по словам главного операционного директора Kia Europe Эмилио Эрреры, топ-менеджеры уже изучают план разработки нового кроссовера. В случае если проект увидит зеленый свет, XRio станет самым маленьким вседорожником корейского бренда. В модельной линейке Kia кроссовер займет место на ступень ниже Stonic.

Напомним, что в июне компания Kia официально представила новый кроссовер, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения под названием XCeed. В линейке южнокорейской марки автомобиль занял место между моделями Stonic и Sportage. Помимо базы XCeed полностью перенял и гамму двигателей, включая наддувные силовые установки от моделей Ceed GT и ProCeed GT

При написании новости использовалась информация:
РБК

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