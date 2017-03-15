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15 мар 2017

Kia Rio нового поколения ставят на конвейер

Kia Rio нового поколения ставят на конвейер
Автор фото: фирма-производитель

В России стартовала тестовая сборка нового Kia Rio. Полномасштабное производство новинки начнется лишь летом нынешнего года, а пока производство работает лишь в тестовом режиме. К концу года общий объем производства Kia Rio должен выйти на уровень в 100 тысяч единиц, а в совокупности с седанами Hundai, за нынешний год завод планирует отгрузить 220 тысяч автомобилей

Новый Kia Rio получит видоизмененную облицовку бампера, иную решетку радиатора и капот, а также обновленную светотехнику. Важно и то, что номерной знак с крышки багажника, судя по первым фотографиям, «переехал» на задний бампер. Так же известна и примерная гамма двигателей и трансмиссий, состоящая из бензиновой четверки объемом 1,4 литра, мощностью 107 и аналогичной четверки объемом 1,6, выдающей 123 лошадиных сил, сблокированных с механической или автоматической КПП.

Напомним, что актуальное на сегодняшний день поколение Kia Rio по данным «Автостата» второй месяц подряд удерживает звание самой продаваемой модели на российском рынке. Цены на грядущее поколение, как и дата поступления в продажу, пока не названы.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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