Российское отделение Kia представило новую комплектацию для седана Rio, которая получила название Prestige AV. Она оснащена теми же опциями, что и топовая версия Premium, но с немного усеченным функционалом мультимедийной системы.

В новой комплектации информационно-развлекательная система лишена встроенной навигационной системы: предполагается, что пользователи смогут пользоваться встроенными в смартфоны и планшеты картами благодаря интерфейсам Android Auto и Apple CarPlay.

Во всем остальном это та же версия Prestige с шестью подушками безопасности, подогревом всех сидений и лобового стекла, климат-контролем и легкосплавными 16-дюймовыми колесами.

Новая комплектация доступна только с 123-сильным двигателем и обойдется в 890 тысяч рублей за вариант с механической коробкой передач и в 930 тысяч рублей с «автоматом». Это на 20 тысяч рублей дороже обычного варианта Prestige, но на 60 тысяч рублей дешевле топовой версии (она доступна только с «автоматом»).