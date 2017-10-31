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31 окт 2017

Kia Rio обзавелся версией для любителей смартфонов

Kia Rio обзавелся версией для любителей смартфонов
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Kia представило новую комплектацию для седана Rio, которая получила название Prestige AV. Она оснащена теми же опциями, что и топовая версия Premium, но с немного усеченным функционалом мультимедийной системы.

В новой комплектации информационно-развлекательная система лишена встроенной навигационной системы: предполагается, что пользователи смогут пользоваться встроенными в смартфоны и планшеты картами благодаря интерфейсам Android Auto и Apple CarPlay.

Во всем остальном это та же версия Prestige с шестью подушками безопасности, подогревом всех сидений и лобового стекла, климат-контролем и легкосплавными 16-дюймовыми колесами.

Новая комплектация доступна только с 123-сильным двигателем и обойдется в 890 тысяч рублей за вариант с механической коробкой передач и в 930 тысяч рублей с «автоматом». Это на 20 тысяч рублей дороже обычного варианта Prestige, но на 60 тысяч рублей дешевле топовой версии (она доступна только с «автоматом»).

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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