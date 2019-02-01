Kia Rio плюс два

Нет, речь не идет о семиместном автомобиле, однако в данном случае цифра «два» несет в себе очень большой смысл и означает увеличение дорожного просвета

Все было хорошо у Kia Riо: и динамика была приличная, и оснащение богатое, и комфорт хороший, однако дорожный просвет подкачал. 160 миллиметров не внушали доверия людям нашей страны, которые к плохим дорогам привыкли с рождения. В Kia поспешили исправить ситуацию и чуть позже выпустили модель под названием X-Line, где дорожный просвет был уже чуть большим - 170 миллиметров, но на фоне аналогичных показателей у обычной Lada Vesta, «кореец» смотрелся как-то бледновато.

А теперь хорошие новости - с этого месяца Kia начинает продажи модели X-Line в комплектации Premium, где дорожный просвет был увеличен до, вполне кроссоверных, 195 миллиметров. Кстати, в остальных комплектациях дорожный просвет также увеличился, но до 190 миллиметров. В компании заявляют, что такое решение потребовало пересмотра всей геометрии подвески и подбора новых компонентов, а также длительных испытаний автомобиля в России и Корее.