KIA Rio стал гибридом

Компания Kia Motors анонсировала плановое обновление модели Rio. Хэтчбек стал первым умеренным гибридом марки; получил роботизированную трансмиссию iMT, продвинутую мультимедийку UVO Connect, а также расширенный набор электронных помощников

Серьезному пересмотру подверглась гамма двигателей. В линейке появился агрегат EcoDynamics+, который представляет собой турбомотор 1.0 T-GDi из семейства Smartstream, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом (MHSG). Надстройка MHEV помогает ДВС при разгонах, снижает нагрузку и выбросы углекислого газа (на 8,1–10,7 процента), а также работает в роли системы «старт-стоп». В компании сообщают, что модификации Rio EcoDynamics+ одной из первых достанется новая трансмиссия — «робот» iMT.

Помимо гибридной силовой установки, для рестайлингового Rio предложен обычный турбомотор 1.0 T-GDi мощность 100 сил и модернизированный «атмосферник» 1.2 MPi , развивающий 84 силы. Наддувный агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой» либо преселективным «роботом» 7DCT, атмосферный — с пятиступенчатой ручной коробкой передач.