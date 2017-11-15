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15 ноя 2017

Начались продажи Kia Rio X-Line

Начались продажи Kia Rio X-Line
Автор фото: фирма-производитель

В дилерской сети Kia на российском рынке стартовали продажи хэтчбека Rio X-Line. В самой компании его позиционируют «вседорожным», но несмотря на атрибутику в виде защитного пластикового обвеса его язык не поворачивается назвать таковым. При клиренсе в 170 мм он серьезно проигрывает Lada XRAY и Renault Sandero Stepway.

Машина оснащается теми же силовыми агрегатами и трансмиссиями, что и седан, поставляется в аналогичных комплектациях, но стоит на 30 тысяч рублей дороже. Стартовой для Rio X-Line стала комплектация Comfort в состав которой входят две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, ассистент старта на подъеме (НАС) система предупреждения об экстренном торможении (ESS), а также система экстренной связи и оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. В данной комплектации хэтчбек имеет 15-дюймовые штампованные колеса, тканевый салон, кондиционер, электростеклоподъемники, водительское сиденье с регулировкой по высоте и аудиосистему с линейным аудиовходом, USB-разъемом и четырьмя динамиками. В версии с 1,4-литровым двигателем (100 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач она стоит 774 900 руб. Комплектация Comfort с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.) стоит 799 900 руб., доплата за «автомат» составит 40 тыс. руб.

Топовая версия Premium стоит 1 024 900 руб. и доступна исключительно с 1,6-литровым двигателем и автоматом. В ней хэтчбек получил 16-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодные фонари, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, кожаный салон, мультимедийную систему AVN 5.0 с навигацией и отображением пробок в режиме реального времени.
 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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