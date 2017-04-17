Второе поколение седана и хэтчбека Kia Rio для российского рынка будет представлено осенью этого года

Тогда же будут названы и цены на новинку. Напомним, что ничего общего с Kia Rio для европейского или американского рынка, «наш» седан не имеет. Базой для него стал китайский Kia K2, который был модернизирован и адаптирован под российские реалии.

Kia K2 был представлен в ноябре прошлого года. Российский вариант практически не будет отличаться внешне. У К2 второго поколения более солидная внешность, головная светотехника, «залезающая» на передние крылья, решетка радиатора в фирменной стилистике «пасть тигра», агрессивный бампер, а сзади седан напоминает Kia Optima в миниатюре. Седан практически не изменится в размерах.

В салоне появились новый руль, приборная панель и блок управления климатом с «парящими» клавишами. Также, в оснащении появилась новая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном. Пластики, по-прежнему, жесткие.

Моторную гамму и трансмиссии российский Kia Rio разделит с соплатформенным Hyundai Solaris. Он будет оснащаться 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 99 и 123 л.с. соответственно. В качестве трансмиссий будут предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

Кстати, китайское отделение готовит и приподнятый хэтчбек Kia K2 Cross, который бы на нашем рынке мог составить конкуренцию Renault Sandero и Lada XRAY. Но о том, появится ли у нас данный вариант пока ничего неизвестно.