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17 окт 2017

В России начали собирать Kia Rio X-Line

В России начали собирать Kia Rio X-Line
Автор фото: фирма-производитель

Российский завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге приступил к производству приподнятого хэтчбека Kia Rio X-Line. Эта модель стала четвертой, после седанов Hyundai Solaris и Kia Rio и кроссовера Hyundai Creta, которые здесь собирают.

Производство новой модели также осуществляется по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. В компании говорят, что уровень локализации производства на старте составляет 47%. Новый тип кузова потребовал заказа новых штампов, которые были изготовлены в Южной Корее, а также перенастройки роботов и оборудования линии штамповки.

На предприятии проведено обучение по работе с новой моделью для сотрудников всех производственных цехов непосредственно на местах. Кроме того, инженеры и технические специалисты российского завода прошли специальный тренинг в Корее. 

Кроме того, сам автомобиль прошел цикл климатических и дорожных испытаний на российских дорогах. Хэтчбек прошел более 230 тысяч километров в рамках доводочных тестов.

Продажи Kia Rio X-Line начнутся в ноябре 2017 года. Информация о ценах и комплектациях будет опубликована ближе к старту продаж.
 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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