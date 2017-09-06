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6 сен 2017

Известно, когда обновленный Kia Sorento появится в России

Известно, когда обновленный Kia Sorento появится в России
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный кроссовер Kia Sorento отпразднует свой европейский дебют на автосалоне во Франкфурте меньше, чем через две недели. В Европе машина поступит в продажу до конца года, а вот к нам попадет только в следующем. Вероятнее всего, в конце весны.

Кроссовер получил обновленную оптику с тремя отдельными блоками в фарах, фирменными противотуманками в стиле «кубики льда», иной рисунок радиаторной решетки, а также новые 19-дюймовые легкосплавные колеса.

Есть небольшие изменения и в интерьере. Так у кроссовера появился иной многофункциональный руль, изменилась ручка выбора режимов автоматической коробки передач, появился новый вариант обшивки сидений — коричневый кожаный. В оснащении Kia Sorento теперь есть подогрев руля, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передние сиденья не только с подогревом, но и вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, а также современные системы безопасности, включая системы мониторинга «мертвых» зон и давления в шинах.

На европейском рынке обновленный Kia Sorento будет предлагаться с нынешними силовыми агрегатами: бензиновым мотором предлагается 2,4 л (188 л.с.) и с 2 и 2,2-литровыми турбодизелями мощностью 186 и 202 л.с. У нас же должна будет сохраниться и топовая версия с 3,3-литровым V6 мощностью 250 л.с.

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Kia

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