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7 май 2020

Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»

Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
Автор фото: фирма-производитель

Готовящийся к выходу на европейский рынок Kia Sorento четвертого поколения получит новую систему мониторинга слепых зон — «вторую пару глаз», как ее называют в компании. Она использует две широкоугольные камеры, вмонтированные в боковые зеркала, и транслирует картинку прямо на цифровую «приборку»

Технология Kia называется Blind-Spot View Monitor (BVM). Система состоит из двух камер в боковых зеркалах, которые транслируют картинку на цифровой щиток Supervision с экраном диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920x720 пикселей. При включении поворотника или если есть помеха в мертвой зоне изображения появляются в «кругляше» спидометра либо тахометра, в зависимости от того, какая из камер в данный момент активна. При этом на «приборке» по-прежнему будет отображаться основная информация о поездке.

В Европе BVM станет частью пакета опций, куда также войдут система кругового обзора с датчиками парковки и аудиосистема Bose Performance Series. Набор сочетается с системой Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), которая возвращает автомобиль в полосу движения, если электроника распознает высокий риск столкновения с движущейся в мертвой зоне машиной.

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