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18 авг 2020

Новый KIA Sorento сертифицирован для российского рынка

Новый KIA Sorento сертифицирован для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS сообщает о том, что завершилась российская сертификация нового KIA Sorento, который прошел все испытания, предусмотренные при оформлении «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС)

Дизайн Sorento значительно изменился по сравнению с предыдущим поколением модели. Новый Sorento создан на новой платформе, которая позволила увеличить колесную базу, ширину и длину кузова, а также установить высокотехнологичные электронные ассистенты.

На рынке кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок. Бензиновый двигатель 2.5 MPI (2 497 куб. см, с многоточечным впрыском топлива) развивает мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм, агрегатируется с 6 ступенчатой автоматической коробкой передач Дизельный двигатель 2.2 CRDi (2 151 куб. см, с топливной системой common rail) развивает мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм, агрегатируется с новой 8 ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. KIA Sorento будет доступен на российском рынке с передним и полным приводом. Кроме того, кроссовер получит на старте продаж два варианта компоновки салона – пятиместный и семиместный.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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