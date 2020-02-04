Обнаружен новый Kia Sorento

Автомобиль был замечен у себя на родине во время съемок рекламы. Ясно одно, дизайн изменился кардинальным образом

Кроссовер существенно преобразился: в облике стало меньше плавных линий. Светодиодная полоска ДХО «приобнимает» фронтальную решетку, а сзади появились парные фонари, установленные вертикально. Интересно, что в облике автомобиля сохранились отсылки к модели прошлого поколения, например, заваленная задняя стойка крыши с характерной линией остекления.

Любопытно, что на снимке запечатлена версия ECO Hybrid. Возможно, по технике она близка к гибридной Оптиме, которая оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, которые на пару развивают 195 л.с. и 367 Нм. Вполне возможно новый Sorento получит свежий 2,5-литровый турбомотор (290 л.с. и 422 Нм). Скорее всего, на некоторых рынках кроссовер будет продаваться с дизельными моторами объемом 2,0 и 2,2 литра.