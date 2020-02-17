Представлен новый KIA Sorento

Компания Kia опубликовала первые официальные фотографии кроссовера Sorento четвертого поколения. Публичная премьера автомобиля состоится в начале марта в рамках Женевского автосалона

Кроссовер получил фирменную радиаторную решетку «Улыбка тигра» в ее последней интерпретации в стиле «младшей» модели Seltos, которая визуально объединена со светодиодными головными фарами с тремя секциями. Сзади появились сдвоенные вертикальные фонари, а также большая надпись Sorento в нижней части двери багажника. В целом внешность автомобиля выполнена в соответствии с новым дизайнерским направлением Kia, которым уже руководствовались при создании других новых SUV марки: Seltos, Soul и Telluride.

По неофициальным данным, в линейку двигателей войдет 2,5-литровый атмосферник, а также турбированные «четверки» объемом 2,0 и 2,5 литра. Среди дизелей 2,0- и 2,2-литровые агрегаты. Моторы будут работать вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с восьмидиапазонным «автоматом».