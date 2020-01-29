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29 янв 2020

Замечен новый KIA Sorento

Замечен новый KIA Sorento

Среднеразмерный кроссовер Kia Sorento третьего поколения выпускается с 2015 года, в 2018-м был проведен его рестайлинг. В текущем году модель должна сменить поколение

Судя по шпионским снимкам, представленным южнокорейским изданием Clien, внешность автомобиля выполнена по мотивам младшего кроссовера Seltos: у нового Sorento похожая на него решетка радиатора и головная оптика. Сзади у нового Sorento установлены вертикальные фонари (у актуальной машины они горизонтальные), обращает на себя внимание и выпускная система со спаренными патрубками.  В интерьере видны лишь некоторые детали:  обшитые перфорированной кожей сиденья, кожаный подлокотник, электронная приборная панель.

В России модель продается под именем Sorento Prime и оснащается 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 188 л.с., 3,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 249 л.с., а также 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с. Какие агрегаты будут представлены на новом кроссовере, пока неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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