Замечен новый KIA Sorento

Среднеразмерный кроссовер Kia Sorento третьего поколения выпускается с 2015 года, в 2018-м был проведен его рестайлинг. В текущем году модель должна сменить поколение

Судя по шпионским снимкам, представленным южнокорейским изданием Clien, внешность автомобиля выполнена по мотивам младшего кроссовера Seltos: у нового Sorento похожая на него решетка радиатора и головная оптика. Сзади у нового Sorento установлены вертикальные фонари (у актуальной машины они горизонтальные), обращает на себя внимание и выпускная система со спаренными патрубками. В интерьере видны лишь некоторые детали: обшитые перфорированной кожей сиденья, кожаный подлокотник, электронная приборная панель.

В России модель продается под именем Sorento Prime и оснащается 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 188 л.с., 3,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 249 л.с., а также 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с. Какие агрегаты будут представлены на новом кроссовере, пока неизвестно.