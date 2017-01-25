Пресс-служба южнокорейской компании Kia сообщает о скором начале приема заказов на обновленную версию городского кроссовера Soul на российском рынке.

Впервые рестайлинговый кроссовер Soul был представлен широкой публике еще в сентябре прошлого года в рамках Международного автосалона в Париже. Тогда южнокорейский автопроизводитель выставил на своем стенде сильно отличающийся от своего предшественника автомобиль. Так, наиболее выразительными чертами нового Soul стала узкая радиаторная решетка, новый комплект бамперов, измененная форма воздухозаборников, а также массивные защитные накладки на передний бампер, которые, впрочем, предлагаются не во всех комплектациях.

И теперь, спустя почти полгода после премьеры, южнокорейская компания анонсировала появление новинки на российском рынке. Как указывается в официальном сообщении Kia, оформить заказ на новый кроссовер в России можно будет уже в феврале текущего года. Стоит отметить, что одновременно со стандартной версией в нашу страну приедет «горячая» модификация кроссовера с индексом GT в названии.

Отличительной чертой последнего является новый бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 204 л.с., который поставляется в паре с безальтернативной семиступенчатой автоматической КПП с системой двойного сцепления. Напомним, что аналогичный силовой агрегат ранее уже использовался в конструкции моделей cee’d GT и Pro_cee’d GT.

По словам представителей компании, новый кроссовер с таким двигателем сможет набрать первые 100 км/ч всего за 7,8 секунды. Кроме того, «заряженная» версия будет предлагаться с увеличенными тормозными дисками и легкосплавными 18-дюймовыми колесными дисками.

Как уже было сказано, старт продаж обновленных Kia Soul и Soul GT в России назначен на февраль. Ближе к этой дате автопроизводитель опубликует более подробные технические характеристики новинок, полный прайс, а также подробности комплектаций.