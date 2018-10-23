Kia Sportage стартует в ноябре, а цены уже известны

Продажи обновлённого кроссовера Kia Sportage начнутся 1 ноября текущего года. Стали известны цены на различные комплектации обновлённой модели

Базовая комплектация начинается с цены в 1,33 млн. рублей.

Под капотом машины могут располагаться три варианта мотора. Это уже известный бензиновый двухлитровый агрегат, мощностью 150 лошадей или новый двигатель с объёмом 2,4 литра, который выдаёт 185 сил. Предлагается и дизель с объёмом в 2 литра и мощностью 185 сил.

В качестве трансмиссии можно выбрать автомат или механику с 6-ю ступенями. Для дизельного двигателя предусмотрена и восьмискоростная АКПП.

Всего будет предложено семь комплектаций Sportage, включая спортивный вариант, который включает пакет дизайна GT Line.

Базовая комплектация включает пакет безопасности с ABS, пятью подушками, системой стабилизации, помощниками для движения с горы и в подъём, полным электропакетом стеклоподъёмников и кресел, контролем давления в шинах и современной мультиммедиа системой.

Следующие комплектации ещё богаче - с традиционными для КИА системами безопасности и комфорта. Самая дорогая версия с дизельным двигателем обойдётся покупателю в 2 244 900 рублей.