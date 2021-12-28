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28 дек 2021

Новый Kia Sportage для России: подробности

Новый Kia Sportage для России: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Продажи кроссовера нового поколения начнутся на нашем рынке уже в первой половине нового года. Отметим, что автомобиль существенно подорожал

Если взглянуть на прайс-листы, то стартовая цена на Sportage составит 2 329 900 рублей. Это на 280 тысяч рублей больше, чем просят за «уходящий» Sportage в аналогичной комплектации Comfort. Отметим, что уже в базе модель будет прекрасно оснащена: светодиодная передняя оптика, парктроники, камера заднего вида, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и двухзонный климат-контроль.

Впервые в истории модели пятое поколение Sportage будет предлагаться на различных рынках с разными вариантами колесной базы. В России будет представлена версия с увеличенным пространством салона и удлиненной колесной базой, которая составляет 2 755 мм. Габаритная длина при этом составляет 4 660 мм – на 175 мм больше, чем у Sportage четвертого поколения. Информация об оснащении будет представлена позже. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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