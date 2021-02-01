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1 фев 2021

В Россию приехал ультра-черный Kia Sportage

В Россию приехал ультра-черный Kia Sportage
Автор фото: фирма-производитель

На российский рынок выводится  новая версия популярного кроссовера Sportage – Black Edition. Стиля здесь будет много, а предвидятся ли изменения в технической части или в плане опций?

К сожалению, нет. Агрегатная база здесь стандартная – моторы 2.0 и 2.4, автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия и полный привод.  Зато внешним обликом автомобиль будет действительно выделяться. Этому поспособствует  целая россыпь элементов черного глянца, вроде  решетки радиатора или накладок на бампер. Интерьер тоже переведен на черную отделку с обилием глянца.

Учитывая, что версия Black Edition будет построена только на старших комплектациях автомобиля, с оснащением у нее будет полный порядок. Помимо всевозможных опций комфорта, вроде подогревов, беспроводных зарядок и прочего, у машины будет целый набор водительских ассистентов вроде систем предотвращения столкновений или систем контроля полосы.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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