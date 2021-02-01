В Россию приехал ультра-черный Kia Sportage

На российский рынок выводится новая версия популярного кроссовера Sportage – Black Edition. Стиля здесь будет много, а предвидятся ли изменения в технической части или в плане опций?

К сожалению, нет. Агрегатная база здесь стандартная – моторы 2.0 и 2.4, автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия и полный привод. Зато внешним обликом автомобиль будет действительно выделяться. Этому поспособствует целая россыпь элементов черного глянца, вроде решетки радиатора или накладок на бампер. Интерьер тоже переведен на черную отделку с обилием глянца.

Учитывая, что версия Black Edition будет построена только на старших комплектациях автомобиля, с оснащением у нее будет полный порядок. Помимо всевозможных опций комфорта, вроде подогревов, беспроводных зарядок и прочего, у машины будет целый набор водительских ассистентов вроде систем предотвращения столкновений или систем контроля полосы.