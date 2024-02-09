Kia обновила седан K5 для американского рынка

Компания Kia представила в США рестайлинговую версию седана K5. В отличии от корейской версии, американец будет отличаться иной силовой установкой

В плане дизайна отличий от автомобиля, который показали в прошлом году, фактически нет. Американец получит новую переднюю и заднюю светодиодную оптику и иные бампера, с ярко выраженными воздухозаборниками. Для США остается доступной флагманская версия GT, отличающаяся внешнее 19-дюймовым колесными дисками, желтыми тормозными суппортами, дополнительной светодиодной полосой ходовых огней и раздвоенными патрубками выхлопной системы.

Внутри отличие от корейской версии фактически только одно - привычный рычаг селектора КПП вместо шайбы. В остальном все тоже самое. На передней панели устанавливается единый кластер “приборки” и экрана мультимедийной системы, а также новый блок управления климат-контролем.

Kia K5 в США получил новый 2,5-литровый GDI мощностью 193 л.с. В паре с ним работает классический 8-ступенчатый “автомат”. Что касается “спортивной версии GT, то у нее под капотом все тот же 2,5-литровый T-GDI на 294 л.с. В данном случае коробка - 8-ступенчатый “робот” с двумя сцеплениями. Полный привод доступен как опция, но только для стандартной версии. Комплектация GT - исключительно переднеприводная.

