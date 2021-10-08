Автомобильный портал Motorpage
8 окт 2021

Стартовали продажи обновленного Kia K5

Стартовали продажи обновленного Kia K5
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia Russia & CIS сообщает, что 8 октября на территории Российской Федерации стартовали продажи седанов бизнес-класса Kia K5 в спецификациях 2022-го модельного года. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 1 774 900

Обновления данного рестайлинга нельзя назвать революционными. Цветовая гамма пополнилась двумя оттенками – красным и серебристо-серым.  Также бизнес-седан примерил на тебя новый логотип марки. Также клиентам теперь предлагается новый вариант отделки салона красной кожей в комплектациях со спортивным дизайн-пакетом GT Line (комплектации GT Line и GT Line+).

К слову о комплектациях, с рестайлингом произошел их пересмотр.  Теперь в комплектации Classic в версии с двигателем 2.0 MPI Kia K5 оборудован мультимедийной системой с 8-дюймовым цветным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Теперь уже начиная с комплектации Comfort для версии с двигателем 2.0 MPI доступен электрообогрев лобового стекла, при этом само стекло выполняется по гидрофобной (водоотталкивающей) технологии. У пассажиров заднего ряда появились 2 разъема USB для подзарядки мобильных устройств.

В комплектацию Style (с двигателями как 2,0 л, так и 2,5 л) добавлен подогрев задних сидений. Кроме того машину будут оснащать телематическим комплексом Kia Connect, который обеспечивает возможность  дистанционного открытия и запуска автомобиля, а также управления некоторых функций машины вроде климатической установки.

При написании новости использовалась информация:
KIA

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia K5

Стартовали продажи обновленного Kia K5

08 октября 2021
Kia Ceed

В Россию едет обновленный KIA Ceed

04 октября 2021

Стартовали продажи Kia Rio 2022-го модельного года

27 сентября 2021
Kia Cerato (2022)

В России стартовали продажи обновленного Kia Cerato

08 сентября 2021
Kia Rio 2021 вид спереди

Kia откажется от модели Rio

26 августа 2021
Kia Sorento (2021) вид спереди

Kia запускает продажи обновленного Cerato

25 августа 2021

 Новости KIA K5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки Тест драйв
11 октября 2021

Renault Kaptur
"Renault Kaptur получил новый мотор и заметно изменился! (часть2)"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) очень важный рестайлинг!
Тест драйв
08 октября 2021

Mitsubishi Outlander
"Новый Mitsubishi Outlander – это очень важный рестайлинг!"
Jaguar F-Pace - jaguar f-pace (2021) теперь в jaguar f-pace очень легко дышится, и это не фигура речи
Тест драйв
06 октября 2021

Jaguar F-Pace
"Теперь в Jaguar F-Pace очень легко дышится, и это не фигура речи"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 2 5 6