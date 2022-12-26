В Россию привезут очень мощные Kia K5

Несколько дилеров стали привозить в Россию седаны K5 из Китая. Такие автомобили будут отличаться мощным двигателем и богатым оснащением

Начнем сразу с первого пункта – под капотом китайских «седанов» располагается двухлитровый турбированный агрегат, который развивает 240 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Что касается оснащения, то автомобиль может похвастать цифровой приборной панелью и 12-дюймовым монитором мультимедийной системы.

Поставки машин будут осуществляться с совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia. СП Dongfeng Yueda Kia также выпускает кроссовер Sportage, который тоже стали привозить в Россию.