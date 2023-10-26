Представлен обновленный Kia K5

Корейская компания KIa представила обновленную версию седана Kia K5. Автомобиль уже доступен по предзаказу за 27 840 000 вон (примерно 1 920 000 рублей)

Kia K5 получил иную S-образную оптику, дополненную еще одной светодиодной линией, более “спортивные” бампера с крупными воздухозаборниками и новуе решетку радиатора. На передней панели в салоне устанавливается единый цифровой блок с 12,3-дюймовыми экранами “приборки” и мультимедийной системы. Улучшена начинка самой “мультимедийки”. Теперь обновление системы происходит “по воздуху”, расширены онлайн возможности, включая потоковое воспроизведение музыки, а также добавлен сканер отпечатка пальца.

Моторная гамма не изменилась. Обновленная модель предложена с бензиновыми моторами объемом 2,0 л. (150 л.с.) или 2,5 л. (194 л.с.), а также с гибридной силовой установкой на основе 2,0-литрового мотора и суммарной мощностью в 195 л.с. Ожидается, что автомобиль будет комплектоваться автоматической коробкой передач. Привод - передний.