Kia K9 слегка обновили дизайн

Компания Kia представила обновленную версию флагманского седана K9. Силовая установка осталась прежней, но слегка доработан дизайн

Фактически главной внешней особенностью автомобиля стала иная решетка радиатора, рамка стала уже, а V-образные элементы сменились на горизонтальные. 19-дюймовые колесные диски слегка потемнели, а в палитру добавили новые цвета кузова. Интересной особенностью обновленного салона стала функция After Blow, позволяющая убрать конденсат, чтобы избежать появление плесени. Также появились дополнительные Type-C порты, а кресло переднего пассажира сделали более комфортным.

Как и прежде, Kia K9 предложен с 3,8-литровым бензиновым V8 мощностью 315 л.с. и 397 Нм крутящего момента. Второй вариант - турбированный V6 объемом 3,3 л. Мощность - 370 л.с. Крутящий момент - 510 Нм. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - задний или полный.