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2 апр 2024

Kia K9 слегка обновили дизайн

Kia K9 слегка обновили дизайн
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia представила обновленную версию флагманского седана K9. Силовая установка осталась прежней, но слегка доработан дизайн

Фактически главной внешней особенностью автомобиля стала иная решетка радиатора, рамка стала уже, а V-образные элементы сменились на горизонтальные. 19-дюймовые колесные диски слегка потемнели, а в палитру добавили новые цвета кузова. Интересной особенностью обновленного салона стала функция After Blow, позволяющая убрать конденсат, чтобы избежать появление плесени. Также появились дополнительные Type-C порты, а кресло переднего пассажира сделали более комфортным.

Как и прежде, Kia K9 предложен с 3,8-литровым бензиновым V8 мощностью 315 л.с. и 397 Нм крутящего момента. Второй вариант - турбированный V6 объемом 3,3 л. Мощность - 370 л.с. Крутящий момент - 510 Нм. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - задний или полный.

При написании новости использовалась информация:
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