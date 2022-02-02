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2 фев 2022

Kia вновь попытается покорить сегмент представительских седанов в России

Kia вновь попытается покорить сегмент представительских седанов в России
Автор фото: фирма-производитель

Kia уже много лет занимает верхние строчки в рейтингах самых востребованных автомобилей в России, однако есть еще сегменты рынка, где корейскому бренду до лидерства еще далеко

В феврале 2022 года российские дилеры Kia должны получить новинку: представительский седан K9, который приходит на смену модели K900, сменившую несколько лет назад Quoris. Автомобиль сделан на одной платформе с Genesis G90 и, как считают корейцы, предлагает покупателям более сбалансированный вариант большого седана для VIP-пассажиров.

Новый K9 – рестайлинг K900. Изменился дизайн передней и задней части: теперь машина стилизована под новую фирменную стилистику. Решетка радиатора увеличилась и получила массивное хромированное обрамление.

Из моторной гаммы решено убрать пятилитровый V8, как сообщили в российском представительстве, из-за низкого спроса. Останется безальтернативный бензиновый V6 с турбонаддувом, рабочий объём - 3,3 литра, мощность - 259 л.с., крутящий момент - 347 Нм. Все машины оснащаются 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В интерьере стоит отметить новые цветовые комбинации обивки и крупный 14,5-дюймовый монитор мультимедийной системы. Кроме того, в списке опций появится кнопка запуска со встроенным сканером отпечатков пальцев.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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