Анонсирована дата дебюта самого мощного Kia EV9 GT

Компания Kia рассказала, что дебют самой мощной модификации кроссовера EV9 под наименованием GT состоится в январе 2025 года

Kia EV9 GT получит совершенно новую электрическую двухмоторную установку, которая позволит разогнаться до “сотни” менее, чем за 4 с. Мощность агрегатов пока не сообщается, но ожидаем значительный прирост в сравнении с 385-сильной версией GT-Line. К слову, ей требуется 5,3 с., чтобы разогнаться до 100 км/ч, но при включенном режиме Boost.

Предположительно, компания пожертвует запасом хода ради высокой производительности электрической системы. “Заряженной” версии GT вероятнее всего, достанется прежний аккумулятор на 99,8 кВТ*ч, который на GT-Line обеспечивает до 497 км дальности хода.