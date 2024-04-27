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27 апр 2024

Анонсирована дата дебюта самого мощного Kia EV9 GT

Анонсирована дата дебюта самого мощного Kia EV9 GT
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia рассказала, что дебют самой мощной модификации кроссовера EV9 под наименованием GT состоится в январе 2025 года

Kia EV9 GT получит совершенно новую электрическую двухмоторную установку, которая позволит разогнаться до “сотни” менее, чем за 4 с. Мощность агрегатов пока не сообщается, но ожидаем значительный прирост в сравнении с 385-сильной версией GT-Line. К слову, ей требуется 5,3 с., чтобы разогнаться до 100 км/ч, но при включенном режиме Boost.

Предположительно, компания пожертвует запасом хода ради высокой производительности электрической системы. “Заряженной” версии GT вероятнее всего, достанется прежний аккумулятор на 99,8 кВТ*ч, который на GT-Line обеспечивает до 497 км дальности хода. 

При написании новости использовалась информация:
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