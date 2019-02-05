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5 фев 2019

Апрельская премьера «ККК»

Апрельская премьера «ККК»
Автор фото: фирма-производитель

«ККК» означает - компактный кроссовер Kia, именно его премьера состоится уже в апреле этого года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Новинка одновременно с названием получила и прозвище «старшая сестра Креты». Кстати, причины появления  такого прозвища вполне обоснованы

Дело в том, что Tusker, именно так и называется кроссовер, будет делить одну платформу с Hyundai Creta нового поколения. Кроссовер будет выполнен по мотивам концепт-кара SP, который был показан широкой публике на мотор-шоу в индийском Нью-Дели в 2018 году. Кстати, чуть позже были показаны шпионские фотографии, и, судя по ним, серийный автомобиль не будет сильно отличаться от своего прототипа.

Интересный факт,  платформа «Креты» нового поколения позволяет производить автомобили и в семиместном исполнении, однако, уже доподлинно известно, что  кроссовер от Kia будет предлагаться лишь в пятиместном варианте.  Что касается моторов, то в силовую линейку войдут 1,4-литровая 140-сильная наддувная «четверка» и атмосферный двухлитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Удивительно, но полным приводом кроссовер будет обделен, по причине  исключения внутренней конкуренции с Hyundai Kona.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Авторамблер

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