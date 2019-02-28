Больше экранов

Kia продолжает дразнить фотографиями автомобиля, который не подходит ни под одну классификацию. Он будет некоторой смесью спорткара, кроссовера и семейного седана

Как сообщил вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом: «Мы решили отойти от рационального подхода в пользу эмоционального и применить более теплый и человечный подход к электрификации автомобилей. В конце концов, электричество скрывается внутри каждого атома — это энергия, которая течет внутри каждого из нас и нашей планеты. Осознание этого потенциала продвигало нас от одной инновации к другой».

Да, автомобиль будет электрическим. Официальной информации пока нет, однако мы уверены, что аккумуляторный блок у него будет очень большим иначе как еще питать 21 монитор, которыми оборудован автомобиль. С ними , к слову, связана одна интересная особенность - все мониторы стоят буквально друг за другом и синхронно демонстрируют единое изображение. К слову в KIA заявляют, что эта компоновка является "ироничным ответом на одержимость автомобильной индустрии огромными дисплеями на панели приборов".