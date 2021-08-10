Электрический Kia Soul подготовили для пляжного отдыха

Компания Kia презентовала концептуальный кроссовер Soul EV Boardmasters Edition. Его покажут на фестивале сёрфинга и музыки в Великобритании на этой неделе.

Начнем мы немного издалека. В свое время у Volkswagen Golf была специальная модификация – Cross Country. Она отличалась увеличенным клиренсом, и разной внедорожной атрибутикой вроде обвеса, силовых кузовных элементов и «злой» резины. Пляжный Soul выполнен ровно в такой же стилистике.

Если у стокового кроссовера под днищем 153 миллиметра, то у концепта — 315 спереди и 320 сзади. В наличии есть и внедорожная резина, и увеличенные колесные арки. Любопытно, но привод здесь передний, однако, производитель заявляет, что машина прекрасно справится с легким бездорожьем вроде пляжного песка. Силовая установка (204-сильный электромотор) осталась без изменений.