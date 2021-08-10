Автомобильный портал Motorpage
10 авг 2021

Электрический Kia Soul подготовили для пляжного отдыха

Электрический Kia Soul подготовили для пляжного отдыха
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia презентовала концептуальный кроссовер Soul EV Boardmasters Edition. Его покажут на фестивале сёрфинга и музыки в Великобритании на этой неделе.

Начнем мы немного издалека. В свое время у Volkswagen Golf была специальная модификация – Cross Country. Она отличалась увеличенным клиренсом, и разной внедорожной атрибутикой вроде обвеса, силовых кузовных элементов и «злой» резины.  Пляжный Soul выполнен ровно в такой же стилистике.

Если у стокового кроссовера под днищем 153 миллиметра, то у концепта — 315 спереди и 320 сзади. В наличии есть и внедорожная резина, и увеличенные колесные арки.  Любопытно, но привод здесь передний, однако, производитель заявляет, что машина прекрасно справится с легким бездорожьем вроде пляжного песка.  Силовая установка (204-сильный электромотор) осталась без изменений.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
KIA Mohave 2020 кресла

В Россию приехала новая версия Kia Mohave

10 августа 2021
Kia Cerato (2022)

В Калининграде началось производство обновленного седана Kia Cerato

02 августа 2021
Kia Cerato (2022)

Обновленный Kia Cerato сертифицирован для российского рынка

27 июля 2021

Новый Kia Soul заметили во время тестов

27 июля 2021
Kia Sportage (2022)

Kia Sportage превратился в Гибрид

23 июля 2021
Kia Stinger (2022)

Жизненный цикл Kia Stinger завершается

19 июля 2021

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) на прогулку с домашним питомцем
Тест драйв
06 августа 2021

Volkswagen Taos
"На прогулку с домашним питомцем"
Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe (2021) здравствуйте, я обновился
Тест драйв
04 августа 2021

Chevrolet Tahoe
"Здравствуйте, я обновился"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 2 6