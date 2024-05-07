Kia анонсировала премьеру электрического кроссовера EV3

Компания Kia опубликовала тизер нового электрического кроссовера EV3, концепт которого мы видели в прошлом году. Серийную версию планируют показать 23 мая

Если судить по фотографиям, слегка раскрывающим дизайн кроссовера, то серийная версия фактически не будет отличаться от концепта. Возможно, даже футуристичные колесные диски автомобилю тоже достанутся. Внешний облик выполнен в той же стилистике, что и старшие кроссоверы EV5 и EV9. У них похожая L-образная светодиодная оптика, пластиковый обвес и форма кузова. Об интерьере пока говорить рано, но вероятно, он будет более приземленным, чем на концепте. Напомним, что там полностью отсутствовали физические кнопки, сиденья не имели привычных подушек, а руль имел овальную форму с приплюснутым ободком в нижней части.

В основе конструкции платформа E-GMP и электрическая система, работающая под напряжением в 400-вольт. Силовая установка не раскрывается, но ожидается, что кроссоверу предложат две батареи на 58 или 77,4 кВТ*ч в зависимости от комплектации. Заявленный запас хода у самой дорогой версии - примерно 500 км.