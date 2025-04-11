Kia анонсировала разработку нового мотора для своих моделей

На ежегодном инвесторском дне 2025 года Kia анонсировала разработку нового модульного бензинового двигателя, который будет использоваться как для традиционных автомобилей только с ДВС, так и для гибридов

Речь идет о 2,5-литровом турбированном моторе GDI. Этот агрегат будет на 12% мощнее существующих двигателей того же объема, а его КПД увеличится на 5%. Для примера, 2,5-литровый двигатель на K5 GT имеет мощность в 290 л.с. Это значит, что новинка может развивать свыше 320 л.с. Крутящий момент составит 311 Нм. Для гибридов компания обещает более экономичный на 4% расход топлива благодаря новой схеме подключения электромотора и двигателя внутреннего сгорания.

Напомним, что Kia разрабатывает 15 электромобилей и 10 гибридов, которые постепенно будут выходить на рынок до конца 2030 года. Руководство бренда считает, что это позволит преодолеть уровень продаж в 4,19 млн автомобилей к завершению этого десятилетия.