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16 сен 2020

Kia анонсировала выпуск семи новых электрокаров

Kia анонсировала выпуск семи новых электрокаров

К 2027 году южнокорейская компания планирует выпустить сразу семь новых автомобилей с электрическими силовыми установками. Большая часть из них станут кроссоверами

Компания Kia опубликовала тизерное изображение, на котором показаны силуэты семи будущих автомобилей корейского бренда. Все они будут комплектоваться электрическими силовыми установками. Как рассказали в пресс-службе компании, семь новых «зеленых» автомобилей будут выпущены к 2027 году.

Практически вся информация об электрической линейке Kia пока держится в секрете. На данный момент известно, что первый «зеленый» автомобиль корейцев получит название CV. Премьера новинки состоится в следующем году. В компании подчеркнули, что электрокар CV станет глобальной моделью, а также получит фирменный дизайн Kia, большой запас хода и систему быстрой подзарядки. Судя по эскизу, как минимум четыре будущих электрокара станут кроссоверами. Еще два «зеленых» автомобиля будут выпускаться в кузове хэтчбек. Скорее всего, также компания представит один спортивный электрокар.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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