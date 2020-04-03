Kia будет активно бороться с коронавирусом

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что компания присоединяется к Акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе и окажет поддержку работе волонтеров

Компанией принято решение о пожертвовании 5 миллионов рублей на покрытие транспортных расходов, приобретение средств индивидуальной защиты и продуктов питания для волонтеров и пожилых людей, которым требуется помощь.

Из корпоративного парка KIA Motors Russia & CIS в распоряжение оперативного штаба Акции будет предоставлено 16 автомобилей для перемещения волонтеров акции #МыВместе, доставки продуктов, хозяйственных товаров и предметов первой необходимости и оказания помощи людям, которые сейчас находятся дома в самоизоляции, и нуждаются в такой помощи.

Управляющий директор KIA Motors Russia & CIS Александр Мигаль прокомментировал решение: «В эти дни крайне важно соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Но в авангарде борьбы с пандемией находятся врачи и волонтеры, которые оказывают помощь заболевшим и тем, кто испытывает трудности из-за самоизоляции. Их деятельность нужна сейчас очень многим, и наша компания хочет внести свой посильный вклад в поддержку, тех, кто помогает спасти других».