Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2020

Kia будет активно бороться с коронавирусом

Kia будет активно бороться с коронавирусом
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что компания присоединяется к Акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе и окажет поддержку работе волонтеров

Компанией принято решение о пожертвовании 5 миллионов рублей на покрытие транспортных расходов, приобретение средств индивидуальной защиты и продуктов питания для волонтеров и пожилых людей, которым требуется помощь.

Из корпоративного парка KIA Motors Russia & CIS в распоряжение оперативного штаба Акции будет предоставлено 16 автомобилей для перемещения волонтеров акции #МыВместе, доставки продуктов, хозяйственных товаров и предметов первой необходимости и оказания помощи людям, которые сейчас находятся дома в самоизоляции, и нуждаются в такой помощи.

Управляющий директор KIA Motors Russia & CIS Александр Мигаль прокомментировал решение: «В эти дни крайне важно соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Но в авангарде борьбы с пандемией находятся врачи и волонтеры, которые оказывают помощь заболевшим и тем, кто испытывает трудности из-за самоизоляции. Их деятельность нужна сейчас очень многим, и наша компания хочет внести свой посильный вклад в поддержку, тех, кто помогает спасти других».

При написании новости использовалась информация:
KIA

Комментарии к новости

Последние новости

...

Kia не оставит клиентов во время пандемии

01 апреля 2020
KIA Sorento

Представлен новый KIA Sorento

17 февраля 2020
KIA Mohave

Новый KIA Mohave сертифицировали в России

13 февраля 2020
Kia Sorento

Обнаружен новый Kia Sorento

04 февраля 2020
KIA Sorento

Замечен новый KIA Sorento

29 января 2020
Kia QYi

Kia анонсировала премьеру нового кроссовера

24 января 2020

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLS - mercedes-benz gls 2020 это все нереально Тест драйв
03 апреля 2020

Mercedes-Benz GLS
"Это все нереально"
Land Rover Range Rover LWB - range rover lwb 2014 мистические трансформации от range rover lwb
Тест драйв
01 апреля 2020

Land Rover Range Rover LWB
"Мистические трансформации от Range Rover LWB"
JAC S5 - jac s5 2014 пешеходный переход
Тест драйв
30 марта 2020

JAC S5
"Пешеходный переход"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 6 0