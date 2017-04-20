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20 апр 2017

Kia cee’d получит новую версию

Kia cee’d получит новую версию

В базе данных Европейского бюро по патентным правам (European Patent Ofice, EPO) появилась запись о регистрации за собой европейским отделением Kia торговой марки XCeed

Причем, не в качестве буквенного исполнения, а как графический элемент. Представители корейской компании сохраняют молчание и отказываются комментировать появившийся патент.

Сегодня Kia cee'd одна из самых успешных моделей корейской компании в Старом Свете. Она выпускается в трех вариантах кузова: трех- и пятидверный хэтчбеки и универсал. Версия XCeed могла бы стать четвертым вариантом: версией с увеличенным дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и псевдовнедорожными элементами оформления экстерьера и интерьера. Вопросы вызывает лишь само начертание новой торговой марки: буква C здесь заглавная, исчез апостроф между e и d. Так что, не исключено, что речь идет о полноценном кроссовере гольф-класса, сегмент которых развивается в Европе небывалыми темпами. К тому же, чуть ранее Kia зарегистрировала за собой имя Stonic, его получит компактный кроссовер, созданный базе кроссовера KX3, который продается в Китае.

Kia cee'd разрабатывался в европейской студии дизайна корейской компании, все доводочные испытания он проходил на европейских дорогах. Производство модели налажено на словацком заводе Hyundai-Kia, где собирают модели, созданные специально для Старого Света.

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При написании новости использовалась информация:
EPO

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