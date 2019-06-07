KIA Ceed стал кроссовером

Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию кроссовера XCeed и назвала дату премьеры модели — она состоится 26 июня

Если вы думаете что внедорожный «Сид» отличается от обычного исполнения лишь увеличенным дорожным просветом, то вы заблуждаетесь - у автомобиля изменился кузов: увеличился задний свес, изменилась форма бокового остекления, появились другие бамперы и оптика.

Представители компании заявляют, что XCeed обладает более спортивной внешностью и лучшей управляемостью по сравнению с традиционными кроссоверами, при сравнимой вместительности и практичности.

Что касается сроков начала производства автомобиля, то, по информации инсайдеров, оно будет запущено осенью этого года. Сообщается, что будут представлены версии как с передним, так и с полным приводом. Гамма двигателей, вероятно, будет такой же, как у других моделей семейства Ceed.