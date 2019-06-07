Автомобильный портал Motorpage
7 июн 2019

KIA Ceed стал кроссовером

KIA Ceed стал кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию кроссовера XCeed и назвала дату премьеры модели — она состоится 26 июня

Если вы думаете что внедорожный «Сид» отличается от обычного исполнения лишь увеличенным дорожным просветом, то вы заблуждаетесь - у автомобиля изменился кузов: увеличился задний свес, изменилась форма бокового остекления,  появились другие бамперы и оптика.

Представители компании заявляют, что XCeed обладает более спортивной внешностью и лучшей управляемостью  по сравнению с  традиционными кроссоверами, при сравнимой вместительности и практичности.

Что касается сроков начала производства автомобиля, то, по информации инсайдеров, оно будет запущено осенью этого года. Сообщается, что будут представлены версии как с передним, так и с полным приводом. Гамма двигателей, вероятно, будет такой же, как у других моделей семейства Ceed.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia XCeed

Внедорожный Ceed: срыв покровов

28 мая 2019
Kia ProCeed 2019

Kia запустила российские продажи нового универсала ProCeed

30 апреля 2019

Kia не исключает возможность создания серийного пикапа

29 апреля 2019
KIA Soul 2019

Названы российские цены на новый KIA Soul

22 апреля 2019
Kia Stinger GTS 2019

KIA подготовили Stinger для дрифта

19 апреля 2019
KIA ProCeed 2019

KIA ProCeed получила российский ценник

03 апреля 2019

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Corolla - toyota corolla 2019 сдать экзамены экстерном Тест драйв
07 июня 2019

Toyota Corolla
"Сдать экзамены экстерном"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 медвежий край
Автопутешествия
05 июня 2019

Skoda Kodiaq
"Медвежий край"
KIA Soul - kia soul 2020 что больше изменилось в kia soul – имидж или ездовые качества?
Тест драйв
03 июня 2019

KIA Soul
"Что больше изменилось в KIA Soul – имидж или ездовые качества?"
Honda Pilot - honda pilot 2019 двойное амплуа
Тест драйв
31 мая 2019

Honda Pilot
"Двойное амплуа"

Написано новостей:

2 3 5 2 3