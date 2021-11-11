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11 ноя 2021

Kia EV9: подробности

Kia EV9: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia опубликовала порцию новых изображений будущего большого кроссовера EV9, на которых показала не только внешний вид электрокара, но и частично раскрыли оформление салона. 

Давайте сразу обговорим все технические нюансы. Итак, в данный момент об автомобиле известно лишь то, что его построят на модульной платформе  E-GMP, это значит, что машина является прямым «родственником» моделей Kia EV6 и Hyundai Ioniq 6. К сожалению, у нас нет никакой конкретики, относительно силовых установок.  Впрочем, что-то мне подсказывает, корейский концерн идет по «немецкому пути», то есть  модели имеют общие компоненты и отличаются лишь форм-фактором.

Что касается дизайна, то по снимкам видно – автомобиль напоминает нынешний Kia Mohave –такой же крупный кузов и угловатый силуэт.

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