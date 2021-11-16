Kia готовится презентовать удлиненный кроссовер Seltos

16 декабря корейская марка планирует провести мировую премьеру нового семиместного кроссовера под кодовым обозначением KY. Сообщается, что новинка будет носить глобальный статус

Впрочем, основным же рынком сбыта станет Индия, там же пройдет и презентация кроссовера. Инсайдеры сообщают, что за обозначением KY скрывается удлиненная версия кроссовера Seltos. Шпионские фотографии, на которых черты Seltos прослеживаются даже через камуфляж, лишь подтверждают эту информацию.

Еще одним подтверждением можно считать, тот факт, что у соплатформенной Hyundai Creta также есть семиместный вариант — он называется Alcazar или Creta Grande в зависимости от рынка сбыта. Но вернемся к удлиненному «Селтосу» и поговорим о моторах. В гамму двигателей новинки войдут 1.5-литровый бензиновый и дизельный двигатель на 115 и 126 лошадиных сил.