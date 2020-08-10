Kia K5 приехал в Россию

Продажи нового седана бизнес-класса KIA K5 на российском рынке стартуют 1 сентября 2020 года

Новая модель приходит на смену KIA Optima, популярному бизнес-седану, уверенно занимающему в последние годы второе место в своем сегменте российского рынка. Выбор нового, глобального названия для KIA К5 обусловлен изменениями в стратегии бренда, а также тем концептуальным, техническим и эмоциональным превосходством, которое новая модель имеет над своей предшественницей.

Российские версии KIA K5 будут доступны с двумя бензиновыми атмосферными рядными 4-цилиндровыми двигателями. Более доступный мотор – обновленный 2,0 MPI с распределенным впрыском развивает мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм, будет агрегатироваться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором. Более мощный новый силовой агрегат – 2,5-литровый с непосредственным впрыском топлива GDI (мощность 194 л. с., крутящий момент 246 Н*м) будет предлагаться с 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач. Все KIA K5 для российского рынка будут иметь привод только на передние колеса.

Что касается оснащения, то даже в базе он уже высок. Вне зависимости от версии, седан имеет светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности, систему курсовой устойчивости (ESC), фирменную интегрированную систему активного управления шасси KIA (VSM) и ассистент старта на подъеме (НАС), а также систему предупреждения об экстренном торможении (ESS) и круиз-контроль. Водитель в реальном времени может получать информацию о давлении в шинах благодаря системе контроля TPMS. Как и все современные модели KIA, К5 будет оснащаться оборудованием системы связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС. На автомобиль устанавливается кондиционер, удобное мультифункциональное рулевое колесо и модуль Bluetooth для подключения мобильного телефона в режиме Hands free. Все стеклоподъемники штатно оснащаются электроприводом. Базовой мультимедийной системой является система с радио, USB-портом и шестью динамиками.