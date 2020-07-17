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17 июл 2020

KIA Motors объявляет о начале производства KIA K5 в России

KIA Motors объявляет о начале производства KIA K5 в России
Автор фото: фирма-производитель

На заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство нового седана бизнес-класса KIA K5. Продажи новой модели, приходящей на смену популярной KIA Optima, начнутся в России осенью 2020 года

Модель K5, приходит на смену популярной KIA Optima, которая последние годы занимает второе место в сегменте седанов бизнес-класса. Решение о запуске новой модели обусловлено изменениями в стратегии бренда и новым вектором развития дизайна. Новая модель технически, концептуально и эмоционально превосходит своего предшественника, поэтому для нее было выбрано новое глобальное имя.

Что касается технических моментов то для новинки будут доступны две силовых установки. Двигатель 2,0 MPI с распределенным впрыском топлива имеет мощность 150 л. с., его крутящий момент составляет 192 Н•м. Это двигатель агрегатируется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Новый 2,5-литровый двигатель мощностью 194 л. с. (крутящий момент – 246 Н•м) имеет систему непосредственного впрыска топлива GDI. Автомобили с двигателем 2,5 GDI оснащаются восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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