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25 окт 2022

KIA может остановить продажи автомобилей в России

KIA может остановить продажи автомобилей в России

Руководство корейского концерна на данный момент определяет судьбу российского рынка и перспективы работы на нем

Как сообщают европейские и южнокорейские СМИ, головной офис марки не исключает прекращения официальных продаж своих автомобилей в России — из-за сложностей в логистике, спровоцированных антироссийскими санкциями. Если компания пойдет на этот шаг, то в РФ будет сохранено только фирменное послепродажное и сервисное обслуживание.

Стоит отметить, что производство корейских машин в нашей стране также остановлено. И завод "Автотор" в Калининграде и предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге находятся в вынужденном простое. В январе — июне 2022-го Kia продала в России 56,8 тысячи новых автомобилей — на 64% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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