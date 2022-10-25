KIA может остановить продажи автомобилей в России

Руководство корейского концерна на данный момент определяет судьбу российского рынка и перспективы работы на нем

Как сообщают европейские и южнокорейские СМИ, головной офис марки не исключает прекращения официальных продаж своих автомобилей в России — из-за сложностей в логистике, спровоцированных антироссийскими санкциями. Если компания пойдет на этот шаг, то в РФ будет сохранено только фирменное послепродажное и сервисное обслуживание.

Стоит отметить, что производство корейских машин в нашей стране также остановлено. И завод "Автотор" в Калининграде и предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге находятся в вынужденном простое. В январе — июне 2022-го Kia продала в России 56,8 тысячи новых автомобилей — на 64% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.