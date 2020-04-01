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1 апр 2020

Kia не оставит клиентов во время пандемии

Kia не оставит клиентов во время пандемии

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции и связанных с ней рисков для здоровья, учитывая ограничения, повлиявшие на привычный образ жизни клиентов, KIA Motors объявляет программы поддержки владельцев автомобилей KIA как на глобальном, так и на национальном уровне

Глобальная программа KIA Motors – KIA Promise, гарантирует поддержку клиентов в различных регионах мира, на которые оказывают влияние объективно складывающиеся сейчас обстоятельства. В России она распространяется на всех владельцев автомобилей KIA, у которых гарантия на автомобиль заканчивается в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Программа предусматривает возможность ремонта автомобиля без взимания дополнительной платы в случае, если воспользоваться гарантией в указанный период стало объективно невозможно по причине приостановки работы дилерских центров в местах проживания владельцев автомобилей KIA, в связи с требованиями региональных и/или федеральных властей, а также в связи с перенесенным заболеванием коронавирусной инфекции (подтверждается медицинской справкой о перенесенном заболевании).

В дополнение к глобальной акции KIA Motors Russia & CIS объявляет о запуске на территории Российской Федерации профилактической «Весенней Сервисной Кампании» с 6 апреля. Кампания будет действовать в течение одного месяца. Клиентам при прохождении регулярных ТО или ремонта у Дилеров KIA на специальных условиях, устанавливаемых Дилерами, предоставляется услуга по антибактериальной обработке салона автомобиля специальными дезинфицирующими веществами, а также проверка состояния и замена салонного фильтра с выгодой 50%. Кампания распространяется на автомобили KIA всех моделей и всех годов выпуска. 

При написании новости использовалась информация:
KIA

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