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6 авг 2018

Kia обновила Rio и Sorento Prime для России

Kia обновила Rio и Sorento Prime для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia решила внести изменения в оснащение двух таких разных моделей, как Rio и Sorento Prime. К 2019 модельному году они получили ряд новых опций и изменения в конфигурациях

Так, флагманский кроссовер Kia Sorento Prime в комплектациях  Premium и GT Line получил проекционный экран на лобовое стекло. Ранее такая опция была доступна лишь для представительского седана Quoris и фастбэка Stinger.

Kia Sorento Prime 2019 модельного года получил новую возможность управления микроклиматом в салоне. В зависимости от заданной водителем температуры, блок управления климатической установкой может автоматически активировать функции подогрева руля и сидений, или вентиляции передних кресел. Расширенное управление климат-контролем доступно, начиная с комплектации Prestige. Произошли изменения в палитре цветов кузова: серый цвет Metal Stream уступил место оттенку «стальной серый» Steel Grey.

Kia Rio в версии 2019 модельного года в комплектации Luxe оснащается новой решеткой радиатора с «трехмерной» ячеистой структурой и эффектной отделкой черным глянцем. Техническим обновлением модели стало появление круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium как у седана Rio, так и у кросс-хэтчбека Rio X-Line.

В зависимости от комплектации, Kia Rio предлагается по цене от 709 900 до 1 019 900 рублей, стоимость Kia Rio X-Line составляет от 809 900 до 1 059 900 рублей. Цены на Kia Sorento Prime варьируются от 1 849 900 за базовую версию до 2 819 900 рублей за версию GT Line c 3,5-литровым бензиновым двигателем.
 

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При написании новости использовалась информация:
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