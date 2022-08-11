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11 авг 2022

Kia обновила свой микровэн Ray

Kia обновила свой микровэн Ray
Автор фото: фирма-производитель

Оказывается, кей-кары популярны не только в  Японии, но и, например, в Южной Корее, где на микроскопические автомобильчики  существует огромный спрос

Скажем у Kia есть модель Ray – это небольшой  минивэн, который разработали на базе Kia Picanto. Выпускается модель с 2011 года, первый полноценный рестайлинг она пережила в 2017-м. В семействе присутствуют в том числе развозные модификации без задних кресел и даже только с водительским сиденьем.

Cовсем недавно автомобиль пережил очередное обновление, которое на первый взгляд можно назвать косметическим – модели лишь подправили внешность, установив новые передние фары и бампера. Впрочем, местные СМИ говорят, что Ray должен получить и новую гибридную силовую установку, подробности о которой пока не сообщаются

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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